Країни ЄС підтримали реформу щодо зменшення вуглецевих викидів: деталі

Птахи літають над закритим металургійним заводом, де на фоні видно димові труби іншого працюючого заводу. Фото: REUTERS

Сьогодні, 18 квітня, Європейський парламент проголосував за схвалення радикальних реформ вуглецевого ринку Європейського Союзу. Країни ЄС очікують підвищення витрат на забруднення і скороченість викидів вуглекислого газу.

Про це інформує Reuters.

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Як зазначається, нові вимоги реформи скоротять пропозицію вуглецевих дозволів на ринку швидше, ніж планувалося. Скасують безкоштовні дозволи для промисловості до 2034 року та поступово виведуть сектор судноплавства на вуглецевий ринок, починаючи з 2024 року.

Парламент ухвалив зміни 413 голосами "за", 167 "проти" і 57 утрималися.

Реформи були погоджені учасниками переговорів від Європейського парламенту та країн ЄС минулого року. Щоб набути чинності, вони все ще потребують остаточного схвалення від країн ЄС протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, що нещодавно європейський парламент готувався завершити кліматичну реформу. Будуть запроваджені нові податки та нові дозволи на викиди вуглеводню.