Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Країни ЄС підтримали реформу щодо зменшення вуглецевих викидів: деталі arrow

Країни ЄС підтримали реформу щодо зменшення вуглецевих викидів: деталі

18 квітня 2023 14:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Країни ЄС підтримали реформу щодо зменшення вуглецевих викидів: деталі
Птахи літають над закритим металургійним заводом, де на фоні видно димові труби іншого працюючого заводу. Фото: REUTERS
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 18 квітня, Європейський парламент проголосував за схвалення радикальних реформ вуглецевого ринку Європейського Союзу. Країни ЄС очікують підвищення витрат на забруднення і скороченість викидів вуглекислого газу.

Про це інформує Reuters.

Читайте також:

Реформа щодо вуглецевого ринку в ЄС

Як зазначається, нові вимоги реформи скоротять пропозицію вуглецевих дозволів на ринку швидше, ніж планувалося. Скасують безкоштовні дозволи для промисловості до 2034 року та поступово виведуть сектор судноплавства на вуглецевий ринок, починаючи з 2024 року.

Парламент ухвалив зміни 413 голосами "за", 167 "проти" і 57 утрималися.

Реформи були погоджені учасниками переговорів від Європейського парламенту та країн ЄС минулого року. Щоб набути чинності, вони все ще потребують остаточного схвалення від країн ЄС протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, що нещодавно європейський парламент готувався завершити кліматичну реформу. Будуть запроваджені нові податки та нові дозволи на викиди вуглеводню.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB