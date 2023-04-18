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​​​​​​​Європарламент готовий ухвалити кліматичну реформу, яку саботувала Німеччина

18 квітня 2023 10:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Європарламент готовий ухвалити кліматичну реформу, яку саботувала Німеччина
Європейський парламент. Фото: Facebook-сторінка Європарламенту
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Європейський парламент готується завершити кліматичну реформу. Будуть запроваджені нові податки та нові дозволи на викиди вуглеводню.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Європарламент готується остаточно ухвалити масштабні кліматичні реформи, які мають на меті скорочення викидів вуглеводню.

Так, згідно із планами реформи, до 2030 року викиди СО2 мають бути скорочені на 62% порівняно із показником 2005-го року.

Заводи, які мають безкоштовні дозволи на викиди вуглеводню, мають згідно із цими реформами втратити їх після 2034 року, а судна будуть платити за ці викиди уже з 2024-го.

Нові податки

Крім того, у плані Євросоюзу запровадити податок на викиди СО2 на імпортні товари, зокрема, сталь і цемент. 

Такий крок потрібен для того, аби поставити європейські та іноземні компанії у рівні умови.

Спротив Німеччини

Після голосування Європарламенту ці закони мають ухвалити країни-члени ЄС.

Зазвичай це є не більше ніж формальністю, але не у цьому випадку, коли кліматичну реформу саботувала Німеччина.

Причиною такої позиції Берліна була ідея поступової відмови у ЄС від автомобілів, що працюють на викопному паливі.

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз схвалив центральний елемент стратегії "Зелений курс", який спрямований на те, щоб до середини століття його економіка стала кліматично нейтральною. Таким чином Європа досягла угоди про зміцнення та розширення свого флагманського вуглецевого ринку.

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