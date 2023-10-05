"Страны Балтии — следующие": Зеленский предупредил Европу об угрозе в 2028 году

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Государство-террорист Россия рассматривает разные сценарии продолжения войны. По словам Владимира Зеленского, если сейчас в вооруженной агрессии против Украины будет любая пауза или замораживание конфликта, может наступить новый критический момент в 2028 году.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества.

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Зеленский, прежде всего, напомнил о том, что рядом с РФ граничат разные европейские страны, в которых государство-террорист видит потенциальную угрозу и последующую военную цель.

"Разные страны Европы граничат с террористическим государством и фактически обо всех них российские пропагандисты и чиновники говорят, как о следующих мишенях своей агрессии", — сказал глава государства.

Он отметил, что ни в коем случае нельзя допустить какой-либо паузы или замораживания российско-украинской войны.

"Сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если у этой агрессии против Украины будет любая пауза, любая заморозка ситуации, то будет новый критический момент, в 2028 году. Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал", — подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, под угрозой агрессии РФ могут оказаться страны Балтии и те, где находится российский контингент.

"Это четкая информация от нашей разведки. И мы сигнализируем вам об этом", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он состоится в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.