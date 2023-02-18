Обращение Зеленского 18 февраля: Каждый удар по Украине будет иметь юридические последствия для россии

Владимир Зеленский

В течение последней недели Украина достигла ряда договоренностей с иностранными партнерами по привлечению россии к ответственности за агрессию против нашего государства. Все атаки против Украины, начиная с 2014 года, будут иметь для рф юридические последствия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Договоренности о привлечении россии к ответственности

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров и конкретных договоренностей относительно неизбежности привлечения россии к ответственности за агрессию и террор против нашего государства и народа. Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому, Никополю и каждому уголку нашей Украины будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что государство-агрессор понесет ответственность не только за преступления против Украины, совершенные после начала полномасштабного вторжения, а начиная с 2014 года.

"И это касается не только того зла, которое россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года. Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, помним бои за Дебальцево и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость. И мы сделаем это. Сделаем вместе со всем цивилизованным миром", — отметил он.

Напомним, 17 февраля правительство Нидерландов официально предоставило принципиальное согласие на предложение Украины о создании в Гааге международной организации — Реестра убытков, нанесенных Украине российской агрессией. Реестр будет содержать информацию о ущербе, нанесенном войной украинцам, бизнесу и государству.

Как пояснил министр юстиции Украины Денис Малюска, реестр должен стать первым компонентом всеобъемлющего механизма репараций, призванного обеспечить выплату государством-агрессором Украине полных репараций за причиненный ущерб, в соответствии с международным правом.