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Коррупционный скандал в Минобороны: экс-заместитель Резникова впервые прокомментировал обвинения

14 марта 2023 18:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Вячеслав Шаповалов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, уволенный после коррупционного скандала, отвергает подозрение силовиков в лоббизме некачественных закупок. Он уверяет, что руководство не высказывало ему претензий к работе.

Об этом Шаповалов, который находится в следственном изоляторе под арестом, заявил в комментарии "Украинской правде".

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Об уголовном деле

"За все время моего пребывания в должности к моей работе не возникало никаких претензий... К объявления о подозрении никто мне ничего не сообщал и даже предположений не возникало... Никаких следственных действий до проведения обыска у меня дома со мной не проводилось. 1 февраля 2023 года меня с обыском пришли следователи ГБР. Там же мне вручили сообщение о подозрении и ходатайстве о мере пресечения", — рассказал уволенный экс-чиновник.

До этого момента, как уверяет Шаповалов, он не знал о наличии уголовного производства.

Об участии в закупках военной амуниции

По словам Шаповалова, закупки, о которых идет речь по уголовному делу, происходили весной 2022 года.

"После начала полномасштабной агрессии количество военнослужащих ВСУ возросло в несколько раз. Их было необходимо одеть, накормить и вооружить. Например, по одежде и средствам индивидуальной бронезащиты Генеральный штаб за два месяца увеличил потребность в четыре раза", — отметил экс-замминистра, добавив, что Минобороны тогда работало круглосуточно.

Шаповалов отметил, что тогда лично не занимался непосредственным поиском поставщиков.

"Богдан Хмельницкий был моим подчиненным в структуре МО (следствие считает, что Шаповалов давал указания директору департамента закупок Хмельницкому по поводу того, с кем заключать договоры. — Ред.)... Я никогда не давал ему указаний по выбору поставщика или условий поставки. Я лично не занимался обработкой договоров на предмет цены или других существенных условий", — отметил он.

О качестве закупленных товаров

Он также заверил, что все закупленные товары имели баллистические сертификаты определенных и аккредитованных международных лабораторий.

"Поэтому на момент заключения договоров вопросов до надлежащего качества не возникало, и предположений о ненадлежащем качестве возникать не могло... Вопросы могут быть поставлены к производителям и международным экспертным учреждениям... До 24 февраля 2022 года закупки проходили исключительно у украинских поставщиков...

Международные договоры не предусматривают всех требований, которые прописаны в наших внутренних нормативах. Кроме того, проводить контроль качества, как это было до 24 февраля, было просто невозможно. Некоторые экспертизы даже в мирное время могут занять месяц и больше. Должностные лица МО не имели оснований не доверять международным сертификатам качества на поставляемую продукцию", — объясняет экс-чиновник.

О скандале из-за завышенных цен на продовольствие

Шаповалов отметил, что в 2023 году были перезаключены договоры с поставщиками, которые кормили и одевали ВСУ в 2022 году. Он заверил, что не имеет отношения к этим закупкам.

Об увольнении

Шаповалов подчеркнул, что его не уволили, а он написал заявление по собственному желанию.

"Я решил уйти, потому что считал такой поступок единственным верным на тот момент. Вместе с тем, я ушел с должности не из-за собственных ошибок, а из-за ошибок моих подчиненных", — отметил он, добавив, что инкриминируемое ему уголовное правонарушение не является коррупционным.

Напомним, 24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал прошение об увольнении с должности на фоне скандала с закупками пищевых продуктов для ВСУ. В свою очередь, министр Алексей Резников поддержал увольнение заместителя.

В украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали розничные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого депутаты Верховной Рады поддержали обнародование стоимости закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

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