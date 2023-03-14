Корупційний скандал у Міноборони: ексзаступник Резнікова вперше прокоментував звинувачення

В'ячеслав Шаповалов

Колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, звільнений після корупційного скандалу, відкидає підозру силовиків у лобізмі неякісних закупівель. Він запевняє, що керівництво не висловлювало йому претензій до роботи.

Про це Шаповалов, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі під арештом, заявив у коментарі "Українській правді".

Про кримінальну справу

"За весь час мого перебування на посаді до моєї роботи не виникало жодних претензій… До повідомлення про підозру ніхто мені нічого не повідомляв і навіть припущень не виникало… Жодних слідчих дій до проведення обшуку в мене вдома зі мною не проводилось. 1 лютого 2023 року до мене з обшуком прийшли слідчі ДБР. Там же мені вручили повідомлення про підозру і клопотання про запобіжний захід", — розповів звільнений експосадовець.

До цього моменту, як запевняє, Шаповалов, він не знав про наявність кримінального провадження.

Про участь в закупівлях військової амуніції

За словами Шаповалова, закупки, про які йдеться у кримінальній справі, відбувались навесні 2022 року.

"Після початку повномасштабної агресії кількість військовослужбовців ЗСУ зросла у кілька разів. Їх було необхідно одягнути, нагодувати і озброїти. Наприклад, по одягу і засобах індивідуального бронезахисту Генеральний штаб за два місяці збільшив потребу у чотири рази", — зазначив ексзаступник міністра, додавши, що Міноборони тоді працювало цілодобово.

Шаповалов зазначив, що тоді особисто не займався безпосереднім пошуком постачальників.

"Богдан Хмельницький був моїм підлеглим в структурі МО (слідство вважає, що Шаповалов давав вказівки директору департаменту закупівель Хмельницькому щодо того, з ким укладати договори – ред.)... Я ніколи не давав йому вказівок щодо вибору постачальника або умов постачання. Я особисто не займався обробкою договорів на предмет ціни або інших істотних умов", — зазначив він.

Про якість закуплених товарів

Він також запевнив, що усі закуплені товари мали балістичні сертифікати визначених та акредитованих міжнародних лабораторій.

"Тому на момент укладання договорів питань до належної якості не виникало і припущень щодо неналежної якості виникати не могло… Питання можуть бути поставлені до виробників та міжнародних експертних установ… До 24 лютого 2022 року закупівлі відбувались виключно в українських постачальників…

Міжнародні договори не передбачають всіх тих вимог, які прописані в наших внутрішніх нормативах. Крім того, проводити контроль якості, як це було до 24 лютого було просто неможливо. Деякі експертизи навіть у мирний час можуть тривати місяць і більше. Посадові особи МО не мали підстав не довіряти міжнародним сертифікатам якості на продукцію, яка постачалась", — пояснює ексчиновник.

Про скандал через завищені ціни на харчі

Шаповалов зазначив, що у 2023 році були переукладені договори з постачальниками, які годували і одягали ЗСУ в 2022 році. Він запевнив, що не має відношення до цих закупівель.

Про звільнення

Шаповалов наголосив, що його не звільнили, а він написав заяву за власним бажанням.

"Я вирішив піти, бо вважав такий вчинок єдиним вірним на той момент. Разом з тим, я пішов з посади не через власні помилки, а через помилки моїх підлеглих", — зазначив він, додавши, що інкриміноване йому кримінальне правопорушення не є корупційним.

Нагадаємо, 24 січня заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав прохання про звільнення з посади на тлі скандалу із закупівлями харчових продуктів для ЗСУ. Своєю чергою, міністр Олексій Резніков підтримав звільнення заступника.

В українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували роздрібні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення вартості закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.