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Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

21 марта 2023 07:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил процесс национализации
Гетманцев рассказал о конфискации российских активов в Украине
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

С начала полномасштабной войны цивилизованный мир начал вводить санкции против россии. В Украине начался процесс закрытия российского бизнеса и составления списков подсанкционных лиц.

Вскоре приступили к национализации российских активов — принудительному изъятию объектов права собственности рф и ее резидентов в пользу Украины.

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Конфискация российских активов

— У нас есть 2 канала конфискации российских активов (не надо путать, конфискации, а не национализации).

Первый регулируется законом "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов". По этому закону произошло изъятие активов трех банков, и бюджет получил 17 млрд грн. Ожидается, что по нему проведут еще несколько сотен объектов.

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев

Второй — механизм санационной конфискации, определенный законом "О санкциях" (это решение СНБОУ и утверждающий его указ Президента), он касается частных активов.

Здесь могут быть определенные особенности, например, в части системно важных банков, вывод с рынка которых требует взвешенных решений, вы знаете, что есть соответствующий законопроект и кого он касается, но это отдельная история.

Этапы конфискации активов РФ

— В общем, в обществе царит мысль, что все происходит медленно. Но следует понимать, в чем сложность процесса. Он многоэтапный.

Сначала — выявление активов. Подавляющее большинство из них оформлено не на россиян, а на оффшоры и даже частных лиц с паспортами других государств, в том числе и наших союзников.

Поэтому это очень кропотливая техническая работа — однозначно установить их связь с реальным собственником в россии и сделать невозможным сокрытие активов через подставных собственников.

Далее нужно доказать, что этот собственник прямо или косвенно является выгодопользователем от войны.

Затем наступает этап замораживания активов, за ним собственно конфискация активов, впоследствии — их передача в собственность государства, определение органа управления (это может быть АРМА, может быть Фонд государственного имущества, органы исполнительной власти, даже НАК "Нафтогаз").

То есть это очень сложная конструкция, в которой задействованы следственные органы, спецслужбы, СНБО, Высший антикоррупционный суд, правительство и многое другое.

Одна история, если конфискуются средства на счетах, они быстро поступают в бюджет.

Если изымается целостный имущественный комплекс, это совсем другая история. Нередко изымается завод, а на нем сотни миллионов долгов, и их сумма больше реальной стоимости предприятия. Чтобы его продать — его нужно "финансово расчистить", привести в порядок, чтобы иметь возможность провести повторную приватизацию за приличную цену.

А у нас нередко затягиваются даже процессы изменения менеджмента на конфискуемых предприятиях, потому что поставленный россиянами менеджмент пытается обжаловать в судах каждое наше действие.

Есть еще и третья история — определенные конфискованные позиции, которые вообще не превратятся в средства, потому что они необходимы для удовлетворения потребностей нашей армии. К примеру, железнодорожные вагоны и платформы, горюче-смазочные материалы, грузовики и т.д.

Поэтому да, это происходит не быстро. Но и для нашей команды в целом, и для меня персонально как юриста, как доктора права крайне важно, чтобы каждый шаг был проведен юридически безупречно и чисто.

Чтобы не случилось так, что мы за месяц наскоро все конфискуем, а все следующее десятилетие потом будем многое возвращать через процедурные моменты бывшим владельцам, которые пойдут в иностранные суды, да еще и будем выплачивать им компенсации.

Фото: REUTERS/Yves Herman

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