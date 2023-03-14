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Голова МЗС Британії пояснив, у чому складність конфіскації активів рф

14 березня 2023 17:47
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Лейбористи закликають уряд Британії арештувати, а не просто заморозити активи рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що процедура конфіскації активів рф не така проста, як вважалося раніше. За його словами, світ зіткнувся з подібним вперше.

Про це він сказав у відповідь на запитання представника лейбористів Стівена Доуті.

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Деталі

Представник лейбористів Стівен Доуті запитав голову Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, коли він надасть чіткий план арешту активів рф, а не заморожування.

"Це не так просто, як передбачає його запитання. Річ у тім, що конфлікти в світі відбувалися й раніше. Раніше були злочинці, але ніколи не було арешту активів", — пояснив Клеверлі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США шукають нові способи покарання російських олігархів. Зокрема, Мінфін спільно з Міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції.

Як відомо, на сьогодні в усьому світі заблоковано або заморожено активи росіян на суму понад 58 мільярдів доларів.

Додамо, днями Канада ввела нові санкції проти росії. Під заборону потрапляє метал та алюміній з рф.

Своєю чергою, прем'єр-міністо Денис Шмигаль наголосив, що, ввівши нові санкції проти росії, Канада позбавляє рф можливостей фінансувати війну, а отже, прискорює перемогу України.

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