Голова МЗС Британії пояснив, у чому складність конфіскації активів рф
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що процедура конфіскації активів рф не така проста, як вважалося раніше. За його словами, світ зіткнувся з подібним вперше.
Про це він сказав у відповідь на запитання представника лейбористів Стівена Доуті.
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Деталі
Представник лейбористів Стівен Доуті запитав голову Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, коли він надасть чіткий план арешту активів рф, а не заморожування.
"Це не так просто, як передбачає його запитання. Річ у тім, що конфлікти в світі відбувалися й раніше. Раніше були злочинці, але ніколи не було арешту активів", — пояснив Клеверлі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що США шукають нові способи покарання російських олігархів. Зокрема, Мінфін спільно з Міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції.
Як відомо, на сьогодні в усьому світі заблоковано або заморожено активи росіян на суму понад 58 мільярдів доларів.
Додамо, днями Канада ввела нові санкції проти росії. Під заборону потрапляє метал та алюміній з рф.
Своєю чергою, прем'єр-міністо Денис Шмигаль наголосив, що, ввівши нові санкції проти росії, Канада позбавляє рф можливостей фінансувати війну, а отже, прискорює перемогу України.