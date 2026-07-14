Комитет Рады поддержал отставку Свириденко

Глава правительства Юлия Свириденко. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Этот вопрос парламент рассмотрит уже сегодня. Отставка Свириденко повлечет за собой отставку всего правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

В Раде зарегистрировали постановление об отставке Свириденко

"Рассмотрев заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко, выяснив позицию народных депутатов Украины — членов Комитета и всесторонне обсудив вопрос, Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины принять отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко", — говорится в документе.

В комитете напомнили, что премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады.

"Принятие Верховной Радой Украины решения об отставке премьер-министра Украины влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров Украины" , — добавили народные депутаты.

Как писали Новини.LIVE, Свириденко получит новую должность. В 2025 году премьер-министр заняла третье место в категории "Политики" рейтинга "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".

Также Новини.LIVE сообщали, когда Рада изберет новый Кабмин. Предположительно, это произойдет уже в четверг, 16 июля. Главой правительства, вероятно, станет нынешний председатель "Укрнафты" Сергей Корецкий.