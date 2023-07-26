Комитет гуманитарной и информационной политики не поддержал отставку Ткаченка

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: facebook/О. Ткаченко

Скандально известный Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко все еще остается в должности. Так, Комитет по гуманитарной и информационной политике не поддержал его отставку.

Об этом сообщили на странице Комитета в Facebook.

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На днях Президент Украины Владимир Зеленский подал правительству предложение об отставке Александра Ткаченка с должности.

"Во время такой войны максимум государственного внимания, а следовательно, и государственных ресурсов должно идти на оборону. Каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован за счет внебюджетных ресурсов. Это касается различных сфер, в частности, отрасли культуры. Музеи, культурные центры, символы, сериалы — все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства, а не государственные", — заявил Зеленский.

В то же время действующий министр культуры и информационной политики сообщил, что уже написал заявление об увольнении. Ткаченко, едва не цитируя В. Черчилля, заявил, что власть "не понимает важности культуры во время войны".

В среду, 26 июля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел предложение Президента. Отставку Ткаченка не признали.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко", — говорится в сообщении.

Теперь вопросы об отставке Министра будут рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады.

Скриншот сообщения Комитета

Напомним, заявление об отставке Ткаченка поступило в Верховную Раду.