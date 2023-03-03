Бывший глава Укрзализныци Камышин стал внештатным советником Зеленского

Зеленский назначил Камышина своим советником

Бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин был назначен советником Президента Украины Владимира Зеленского. Камышин будет работать на этом посту внештатно.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Камышин получил новую должность

Владимир Зеленский указом №127/2023 назначил еще одного советника.

Им стал бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин.

Камышин будет работать внештатным советником Президента Украины.

Отставка из Укрзализныци

Несколько дней назад, 27 февраля, Александр Камышин заявил, что подает в отставку. Он переходит на новую должность — возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе", — написал тогда Камышин.

Напомним, в феврале, еще в должности руководителя Укрзализныци Александр Камышин успел запустить процесс масштабной украинизации этой структуры.

В рамках этого процесса будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.

Также Укрзализныця переименует две украинские железные дороги — Южную и Юго-Восточную, поскольку эти названия являются эхом еще до советского колониального прошлого, когда Украина была юго-западной частью Российской империи.

Фото из открытых источников