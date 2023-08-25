Мирные переговоры между Украиной и Россией: депутат назвал условия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина готова говорить о восстановлении территориальной целостности и суверенитете, но не о том, как заморозить войну и отказаться от своих территорий.

Базовым документом для переговоров с Россией является формула мира президента Владимира Зеленского. Это база, по которой Украина готова двигаться.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

При этом, по словам Чернева, другие мирные планы и соглашения, которые будут толкать Украину на заморозку войны или отказ от наших территорий, недопустимы. Страна с этим не согласится.

"Партнеры могут попытаться подтолкнуть нас к таким переговорам, но мы на это не пойдем. И мне трудно понять, а на какие условия согласится РФ? Что для нее будет позицией, которой она готова уступить? Мне кажется, места для компромисса тут нет. Он не устроит обе стороны", — предположил Чернев.

Депутат еще раз подчеркнул, что для Украины должны быть освобождены все территории, восстановлен контроль над границами по состоянию на 1991 год. Должны быть наказаны военные преступники, выплачены репарации, предоставлены гарантии безопасности нашего членства до вступления в НАТО.

"Вот это и будет завершением войны, и другого выхода у нас нет. Заморозка войны отложит ее горячую фазу на несколько лет. А потом мы снова получаем эту самую войну, возможно, даже большей интенсивности, но уже с изученными россиянами уроками. Это будет еще хуже", — заверил Чернев.

По его мнению, Запад это уже понимает и теперь нужно понять пути по достижению такой цели.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о попытках Объединенных Арабских Эмиратов организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского принципиальная позиция. По его словам, страна готова вести диалог только с теми странами, которые уважают статус ООН.