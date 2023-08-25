Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Когда Украина согласится на переговоры с Россией: депутат прокомментировал arrow

Когда Украина согласится на переговоры с Россией: депутат прокомментировал

25 августа 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мирные переговоры между Украиной и Россией: депутат назвал условия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина готова говорить о восстановлении территориальной целостности и суверенитете, но не о том, как заморозить войну и отказаться от своих территорий.

Базовым документом для переговоров с Россией является формула мира президента Владимира Зеленского. Это база, по которой Украина готова двигаться.

Читайте также:

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

При этом, по словам Чернева, другие мирные планы и соглашения, которые будут толкать Украину на заморозку войны или отказ от наших территорий, недопустимы. Страна с этим не согласится.

"Партнеры могут попытаться подтолкнуть нас к таким переговорам, но мы на это не пойдем. И мне трудно понять, а на какие условия согласится РФ? Что для нее будет позицией, которой она готова уступить? Мне кажется, места для компромисса тут нет. Он не устроит обе стороны", — предположил Чернев.

Депутат еще раз подчеркнул, что для Украины должны быть освобождены все территории, восстановлен контроль над границами по состоянию на 1991 год. Должны быть наказаны военные преступники, выплачены репарации, предоставлены гарантии безопасности нашего членства до вступления в НАТО.

"Вот это и будет завершением войны, и другого выхода у нас нет. Заморозка войны отложит ее горячую фазу на несколько лет. А потом мы снова получаем эту самую войну, возможно, даже большей интенсивности, но уже с изученными россиянами уроками. Это будет еще хуже", — заверил Чернев.

По его мнению, Запад это уже понимает и теперь нужно понять пути по достижению такой цели.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о попытках Объединенных Арабских Эмиратов организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского принципиальная позиция. По его словам, страна готова вести диалог только с теми странами, которые уважают статус ООН.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз