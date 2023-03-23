Зеленский хочет поговорить с Си Цзиньпинем: прогноз эксперта

Украина передала Китаю свою формулу мира и предложила принять участие в ее реализации

Разговор между китайским лидером Си Цзиньпинем и президентом Украины Владимиром Зеленским — это лишь вопрос времени. Обе стороны хотят, чтобы это был предметный разговор, а не только для выражения беспокойства. Он должен стать звонком, который приведет к встрече, а встреча – к результату.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров.

По его словам, в настоящее время отсутствие разговоров и встреч говорит только о собственном отсутствии предметного диалога между Китаем и Украиной на высшем уровне.

"В целом китайско-украинские отношения находятся в полузамороженном состоянии. Дальнейшие действия Украины по отношению к Китаю зависят от него. Украина свою позицию по поводу войны и других важных моментов задекларировала, сейчас мяч на стороне Китая. Он должен совершить действия, но их пока нет", — уточнил Бузаров.

Напомним, на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во вторник, 21 марта, Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации ее формулы мира. Однако пока официального ответа украинская сторона не получила.

Также Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву, продолжавшийся с 20 по 22 марта. Он провел переговоры с президентом россии владимиром путиным.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, путин ожидал больших договоренностей с лидером Китая Си Цзиньпином. Аналитики утверждают, что обязательства между политиками были односторонними.

Фото: REUTERS