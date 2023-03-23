Зеленский хочет поговорить с Си Цзиньпинем: прогноз эксперта

Когда Си Цзиньпин поговорит с Зеленским: прогноз эксперта
Разговор между китайским лидером Си Цзиньпинем и президентом Украины Владимиром Зеленским — это лишь вопрос времени. Обе стороны хотят, чтобы это был предметный разговор, а не только для выражения беспокойства. Он должен стать звонком, который приведет к встрече, а встреча – к результату.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров.
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По его словам, в настоящее время отсутствие разговоров и встреч говорит только о собственном отсутствии предметного диалога между Китаем и Украиной на высшем уровне.
"В целом китайско-украинские отношения находятся в полузамороженном состоянии. Дальнейшие действия Украины по отношению к Китаю зависят от него. Украина свою позицию по поводу войны и других важных моментов задекларировала, сейчас мяч на стороне Китая. Он должен совершить действия, но их пока нет", — уточнил Бузаров.
Напомним, на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во вторник, 21 марта, Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации ее формулы мира. Однако пока официального ответа украинская сторона не получила.
Также Си Цзиньпин завершил свой визит в Москву, продолжавшийся с 20 по 22 марта. Он провел переговоры с президентом россии владимиром путиным.
По данным аналитиков американского Института изучения войны, путин ожидал больших договоренностей с лидером Китая Си Цзиньпином. Аналитики утверждают, что обязательства между политиками были односторонними.
Фото: REUTERS