Зеленський хоче поговорити із Сі Цзіньпінем: прогноз експерта

Україна передала Китаю свою формулу миру та запронувала взяти участі у її реалізації

Розмова поміж китайським лідер Сі Цзіньпінем та президентом України Володимиром Зеленським — це лише питання часу. Обидві сторони хочуть, аби це була предметна розмова, а не лише задля висловлення занепокоєнь. Це має бути дзвінок, який призведе до зустрічі, а зустріч — до результату.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров.

За його словами, наразі відсутність розмов і зустрічей говорить лише про власне відсутність предметного діалогу між Китаєм і Україною на вищому рівні.

"В цілому китайсько-українські відносини знаходяться у напівзамороженому стані. Подальші дії України по відношенню до Китаю залежать від нього. Україна свою позицію з приводу війни та інших важливих моментів задекларувала, зараз м'яч на боці Китаю. Він має здійснити дії, але їх поки що немає", — уточнив Бузаров.

Нагадаємо, на прес-конференції після переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у вівторок, 21 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації її формули миру. Однак поки що офіційної відповіді українська сторона не отримала.

Також Сі Цзіньпін завершив свій візит до москви, який продовжувався із 20 по 22 березня. Він провів переговори з президентом росії володимиром путіним.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, очільник росії володимир путін очікував більших домовленостей з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Аналітики стверджують, що зобов'язання між політиками були односторонні.

Фото: REUTERS