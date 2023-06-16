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Коли оберуть наступника Бориса Джонсона в парламенті Британії: дата

16 червня 2023 12:20
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Козюк Тетяна
редактор
Вибори до парламенту Британії: коли оберуть наступника Бориса Джонсона
Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вибори до парламенту Британії відбудуться 20 липня. Там обиратимуть наступника Бориса Джонсона, який офіційно оголосив, що йде у відставку. 

Про це повідомляє Reuters

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Подробиці

"Проміжні вибори до парламентських округів Аксбрідж і Саут-Русліп відбудуться в четвер, 20 липня 2023 року, після того, як Борис Джонсон подав у відставку з посади члена парламенту в п’ятницю, 12 червня", — йдеться в заяві ради Хіллінгдона.

До того ж цього дня відбудуться довибори в Північному Йоркширі для заміни близького соратника Джонсона Найджела Адамса.

Причини відставки Джонсона

Відомо, що минулого тижня Джонсон отримав звіт Partygate — розслідування, пов'язане з вечірками на Даунінг-стрит під час ковідних обмежень.

Попри те, що політик назвав цей звіт як "брехню" і "шараду", все одно вирішив подати у відставку. 

Зазначимо, Борис Джонсон очолював британський уряд із 2019 до 2022 року. Під час його перебування на чолі кабінету Велика Британія офіційно вийшла з ЄС. Джонсон також був одним із найпослідовніших прихильників допомоги Україні у відбитті російського вторгнення.

Нагадаємо, наприкінці травня британська поліція розпочала нове розслідування проти Бориса Джонсона. У нього виявили ще кілька порушень коронавірусних обмежень у період 2020-2021 років.

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