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Британська поліція відкрила нове розслідування проти Бориса Джонсона

24 травня 2023 09:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Британська поліція відкрила нове розслідування проти Бориса Джонсона
Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Reuters/Peter Nicholls/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У колишнього голови уряду Великої Британії Бориса Джонсона виявили ще кілька порушень коронавірусних обмежень. Йдеться про період 2020-2021 років.

Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

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Поліція Великої Британії зайнялася новими епізодами в діяльності Бориса Джонсона на посаді голови уряду.

Так, йдеться про те, що Джонсон порушував карантинні правила в період з червня 2020 року по травень 2021-го в маєтку Чекерс, заміській резиденції прем’єр-міністрів Великої Британії.

Крім того, лондонські правоохоронці пояснили, що перевіряють й іншу інформацію, яка стосується порушень Джонсоном коронавірусних обмежень у лондонській резиденції прем’єр-міністрів за адресою Даунінг стріт, 10.

Що говорять у Джонсона

Представники колишнього голови британського уряду заявили, що жодних порушень тут немає, бо усі зустрічі, які відбувалися за вказаними адресами, були проведені згідно із тодішнім законодавством.

А усі ці спроби кримінального переслідування їхнього клієнта є не більше, ніж політично вмотивованою атакою на Бориса Джонсона.

Нагадаємо, у лютому Борис Джонсон заявив, що планує балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО.

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