Когда освободят Саакашвили: журналист назвал условие

Когда Грузия освободит Саакашвили: журналист назвал условие
Грузинское правительство и их покровитель в лице политика и бизнесмена Бидзина Иванишвили освободят арестованного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили только в случае очень серьезных санкций.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал грузинский журналист Аблотия Тенгиз.
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"Его освободят только в одном случае — если их обложат такими санкциями, что они даже дышать не смогут. Почему держат Мишу? Да все понятно. Это как история с Адольфом Эйхманом — одного из главных по части уничтожения евреев. В 50-е годы он жил в Аргентине, израильтяне его выследили, захватили, привезли в Израиль и осудили. Представьте себе, кто-то приходит к евреям и говорит: "Да выпустите этого Эйхмана, он же болен". Для идейного мечтателя "освободить Мишу" — это все равно, что евреям выпустить Эйхмана", — предположил он.
Дружба Саакашвили с украинской властью также отражается и на действиях грузинского правительства по отношению к Украине и войне против россии. Это как одна из причин. Вторая причина заключается в осторожности.
"Эта осторожность переходит в трусость. Иванишвили субъективно выгодно, чтоб россия, ну не то чтобы победила, но и не проиграла. Что-то посередине, заморозка. Ему так комфортнее — он знает как вести себя в условиях, когда Россия — один из гегемонов. Если ее нет — это уже новый мир с новыми условиями", — уточнил Аблотия.
Напомним, после принятого грузинским парламентом в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" (об иностранных агентах), тысячи грузин вышли на масштабные протесты в столице Тбилиси.
Протестующие кричали "путин х*йло", "русский военный корабль" и т.д. Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Грузины в ответ анонсировали дальнейшие масштабные митинги.
После двух дней протестов, грузинское правительство отозвало скандальный законопроект.
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze