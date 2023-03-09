Когда освободят Саакашвили: журналист назвал условие

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили более полутора лет находится в условиях ареста в Грузии

Грузинское правительство и их покровитель в лице политика и бизнесмена Бидзина Иванишвили освободят арестованного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили только в случае очень серьезных санкций.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал грузинский журналист Аблотия Тенгиз.

"Его освободят только в одном случае — если их обложат такими санкциями, что они даже дышать не смогут. Почему держат Мишу? Да все понятно. Это как история с Адольфом Эйхманом — одного из главных по части уничтожения евреев. В 50-е годы он жил в Аргентине, израильтяне его выследили, захватили, привезли в Израиль и осудили. Представьте себе, кто-то приходит к евреям и говорит: "Да выпустите этого Эйхмана, он же болен". Для идейного мечтателя "освободить Мишу" — это все равно, что евреям выпустить Эйхмана", — предположил он.

Аблотия Тенгиз

Дружба Саакашвили с украинской властью также отражается и на действиях грузинского правительства по отношению к Украине и войне против россии. Это как одна из причин. Вторая причина заключается в осторожности.

"Эта осторожность переходит в трусость. Иванишвили субъективно выгодно, чтоб россия, ну не то чтобы победила, но и не проиграла. Что-то посередине, заморозка. Ему так комфортнее — он знает как вести себя в условиях, когда Россия — один из гегемонов. Если ее нет — это уже новый мир с новыми условиями", — уточнил Аблотия.

Напомним, после принятого грузинским парламентом в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" (об иностранных агентах), тысячи грузин вышли на масштабные протесты в столице Тбилиси.

Протестующие кричали "путин х*йло", "русский военный корабль" и т.д. Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Грузины в ответ анонсировали дальнейшие масштабные митинги.

После двух дней протестов, грузинское правительство отозвало скандальный законопроект.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze