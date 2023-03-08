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Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

8 марта 2023 12:20
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Протесты в Грузии, что требует оппозиция и при чем Россия: анализ
Вечером 7 марта на центрально проспекте Тбилиси собрались тысячи грузин
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

После принятого грузинским парламентом в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" (об иностранных агентах), тысячи грузин вышли на масштабные протесты в столице Тбилиси. Протестующие кричали "путин х*йло", "русский военный корабль" и т.д. Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Грузины в ответ анонсировали дальнейшие масштабные митинги.

Что происходит в Грузии и пахнет ли там следом путина — читайте в Новини.LIVE.

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Что не так с законопроектом об "иноагентах"

Грузины считают, что принятый в первом чтении законопроект об "иноагентах" фактически является аналогом закона, ранее принятого в россии. Согласно документу, любые организации, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве "иностранных агентов". Если они этого не сделают — им грозят штрафы.

Грузинская оппозиция, медиа и общественные организации резко раскритиковали законопроект. Они считают, что правительство хочет применить российский опыт борьбы с "иноагентами", а это ставит под удар свободу слова в стране.

протести в Грузії
Протест в Грузии 6 марта. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Похожую позицию озвучили также в США и Евросоюзе. Они предупредили Грузию: если власть примет данный закон, то лишится возможности получить статус кандидата в ЕС и вступить в НАТО.

Сам день голосования "за" принятия законопроекта в первом чтении, посольство США в Грузии назвало "черным днем для грузинской демократии".

Как следствия — уже под вечер на центральном проспект Тбилиси Руставели собралось тысячи грузин. Под зданием парламента Грузии начались столкновения между правоохранителями и протестующими. Некоторые из них применили коктейли Молотова. Но после двух ночи спецподразделения полиции вытеснили почти всех участников из-под здания парламента.

  • Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze
  • Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze
  • Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
  • Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
  • Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
  • Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
  • Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze
  • Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
  • Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
  • Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Оппозиция объявила последующие протесты "пока весь проспект Руставели не станет грузинским, а не российским".

Зачем грузинской власти понадобился скандальный законопроект

Известный грузинский политический журналист Аблотия Тенгиз в комментарии Новини.LIVE уточнил, что на данном этапе законопроекта про иноагентов не пахнет российским следом, так как он не предусматривает никаких запретов. Для грузинов оказался важен сам принцип.

Во-первых, по его словам, само понятие "агент" имеет негативный контекст, а во-вторых, на фоне антизападной риторики последних месяцев закон об иноагентах стал в своем роде символом.

Аблотія Тенгіз
 Аблотия Тенгиз. Фото: Facebook

Также два негативных фактора повлияли и на причины принятия законопроекта.

  • Грузии не дали статус кандидата в ЕС, и взамен потребовали выполнения 12 условий, которые гарантировано ведут к потере власти.
  • Параллельно у грузинского олигарха и человека, который сильно влияет на политику Бидзина Иванишвили был суд с банком Credit Suisse. Он отсудил у них $500 миллионов (в марте 2022 года. — Ред.), которые ему до сих поры не выплатили.

"Видимо, рассчитывают на то, что он, как российский бизнесмен, попадет под санкции. Бидзина  параноик. Видимо, он решил, что Запад решил его устранить и давит на швейцарскую финансовую систему. Есть еще третья причина — требование ЕС освободить Мишу (Михаила Саакашвили, который находится под арестом уже полтора года.  Ред.), что для Бидзина самая красная из всех возможных линий. Вот он и обороняется как может", — объясняет Аблотия.

Будет ли новая революция в Грузии

Журналист считает, что на этом этапе сложно говорить про новую революцию в Грузии. По его словам, на улице не 2003 год (мирная революция в Грузии, которая заставила уйти в отставку президента Эдуарда Шеварднадзе и привела к власти Михаила Саакашвили. — Ред.), а у нынешней власти есть работающие структуры, в том числе и силовые.

Также, по его словам, на данном этапе сложно спрогнозировать победят ли грузины, правительство и Иванишвили. Ведь у них примерно 40% электоральный поддержки, с четко действующим госаппаратом, абсолютными холуями в окружении, и эффективным силовым аппаратом.

протести в Грузії
Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

"Представьте себе, что Украиной руководит Коломойский, причем один, без конкурентов. Смогли бы украинцы его сковырнуть без массового кровопролития? Не думаю. Не ищите в действиях грузинской власти какой-то политический смысл, заказы путина, и все такое. У нас во власти  Коломойский. Причем, если в Украине есть еще 10 таких, то в Грузии он один", — подытожил журналист.

Какая позиция у президента Грузии?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в экстренном обращении к протестующим заявила, что наложит вето на скандальный законопроект. По ее словам, он ставит под угрозу надежды Грузии на вступление в ЕС.

Однако грузинский опыт показывает, что парламент имеет возможность преодолевать даже президентское вето.

Фото:  REUTERS/Irakli Gedenidze

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