Коли звільнять Саакашвілі: журналіст назвав умову

Коли Грузія звільнить Саакашвілі: журналіст назвав умову
Грузинський уряд та їх покровитель в особі політика та бізнесмена Бідзіна Іванішвілі звільнять заарештованого екс-президента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі лише у разі дуже серйозних санкцій.
Про це у коментарі Новини.LIVE сказав грузинський журналіст Аблотія Тенгіз.
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"Його звільнять лише в одному випадку — якщо їх обкладуть такими санкціями, при яких вони навіть дихати не зможуть. Чому тримають Мішу? Та все зрозуміло. Це як історія з Адольфом Ейхманом — одного з головних у частині знищення євреїв. Жив у Аргентині, ізраїльтяни його вистежили, захопили, привезли до Ізраїлю та засудили. Уявіть собі, хтось приходить до євреїв і каже: "Та випустіть цього Ейхмана, він же хворий". Для ідейного мрійника "звільнити Мішу" — це те саме, що євреям випустити Ейхмана", — припустив він.
Дружба Саакашвілі з українською владою також відбивається і на діях грузинського уряду щодо України та її позиції у війні проти росії. Це як одна із причин. Друга ж полягає у обережності.
"Ця обережність переходить у боягузтво. Іванішвілі суб'єктивно вигідно, щоб росія, ну не те щоб перемогла, але й не програла. Щось посередині, заморозка. Йому так комфортніше — він знає як вести себе в умовах, коли Росія — один із гегемонів. Якщо її немає — це вже новий світ із новими умовами", — уточнив Аблотія.
Нагадаємо, після ухваленого грузинським парламентом у першому читанні законопроекту "Про прозорість іноземного впливу" (про іноземних агентів), тисячі грузинів вийшли на масштабні протести в столиці Тбілісі.
Протестувальники кричали "путін х*йло", "російський військовий корабель" тощо. Щоб розігнати демонстрантів, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. Грузини у відповідь анонсували подальші масштабні мітинги.
Однак після двох днів протестів грузинський уряд відкликав скандальний законопроект.
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze