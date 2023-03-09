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Коли Грузія звільнить Саакашвілі: журналіст назвав умову

9 березня 2023 15:30
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Коли звільнять Саакашвілі: журналіст назвав умову
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі понад півтора роки перебуває в умовах арешту в Грузії
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Грузинський уряд та їх покровитель в особі політика та бізнесмена Бідзіна Іванішвілі звільнять заарештованого екс-президента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі лише у разі дуже серйозних санкцій.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав грузинський журналіст Аблотія Тенгіз.

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"Його звільнять лише в одному випадку — якщо їх обкладуть такими санкціями, при яких вони навіть дихати не зможуть. Чому тримають Мішу? Та все зрозуміло. Це як історія з Адольфом Ейхманом — одного з головних у частині знищення євреїв. Жив у Аргентині, ізраїльтяни його вистежили, захопили, привезли до Ізраїлю та засудили. Уявіть собі, хтось приходить до євреїв і каже: "Та випустіть цього Ейхмана, він же хворий". Для ідейного мрійника "звільнити Мішу" — це те саме, що євреям випустити Ейхмана", припустив він.

Тенгіз Аблотія
Аблотія Тенгіз

Дружба Саакашвілі з українською владою також відбивається і на діях грузинського уряду щодо України та її позиції у війні проти росії. Це як одна із причин. Друга ж полягає у обережності.

"Ця обережність переходить у боягузтво. Іванішвілі суб'єктивно вигідно, щоб росія, ну не те щоб перемогла, але й не програла. Щось посередині, заморозка. Йому так комфортніше — він знає як вести себе в умовах, коли Росія — один із гегемонів. Якщо її немає — це вже новий світ із новими умовами", уточнив Аблотія.

Нагадаємо, після ухваленого грузинським парламентом у першому читанні законопроекту "Про прозорість іноземного впливу" (про іноземних агентів), тисячі грузинів вийшли на масштабні протести в столиці Тбілісі.

Протестувальники кричали "путін х*йло", "російський військовий корабель" тощо. Щоб розігнати демонстрантів, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. Грузини у відповідь анонсували подальші масштабні мітинги.

Однак після двох днів протестів грузинський уряд відкликав скандальний законопроект.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

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