КНДР снова испытала боевого подводного беспилотника: что стало причиной

Северная Корея демонстрирует свои ядерные возможности против Вашингтона и Сеула

Северная Корея снова провела испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие. Это стало последним в демонстрации силы против США и Южной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

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Страна опробовала еще один вид беспилотного подводного дрона, который может нести ядерное оружие, под названием "Haeil-2" через две недели после того, как была раскрыта информация о подводных беспилотниках "Haeil-1", что в переводе с корейского означает "цунами".

По предварительной информации, они предназначены для тайного проникновения и нанесения атак в территориальных водах противника.

Аналитики отмечают, что Северная Корея демонстрирует свои ядерные возможности против Вашингтона и Сеула, скептически относящихся к готовности КНДР начать серийное производство новых морских беспилотников.

Во время испытания системы подводного стратегического оружия с 4 по 7 апреля дрон преодолел 1000 км под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.

"Испытания прекрасно доказали надежность системы подводного стратегического оружия и его способность к смертельной атаке", — заявили в КНДР.

Напомним, что военно-морские силы Южной Кореи и Японии вместе с авианосной группой США проведут мощные военные учения на море. Причиной других таких учений за неполный год активизация ракетных сил КНДР.