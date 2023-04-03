США, Корея и Япония проведут совместные военные учения субмарин из-за угроз от КНДР
Военно-морские силы Южной Кореи и Японии вместе с авианосной группой США проведут мощные военные учения на море. Причиной других таких учений за неполный год является активизация ракетных сил КНДР.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Противолодочные учения
Военно-морские силы трех стран – Южной Кореи, Японии и США – проведут противолодочные учения, в частности, на субмаринах.
Учения пройдут в международных водах у корейского острова Чеджу. Участие в учениях примет, в частности, американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Nimitz.
Причина учений
Эти учения станут вторыми подобными за последний год, предыдущий прошли в сентябре прошлого года.
Отмечается, что до предыдущих учений пять лет корейская, японская и американская армии не проводили столь масштабных противолодочных учений.
Причиной нынешних является активизация коммунистической Северной Кореи, которая в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет, угрожая безопасности региона.
Напомним, что несколько дней назад лидер КНДР Ким Чен Ын призвал своих ученых увеличить производство ядерного материала для бомб.
Фото: Yonhap