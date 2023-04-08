Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow КНДР знову випробувала бойового підводного безпілотника: що стало причиною arrow

КНДР знову випробувала бойового підводного безпілотника: що стало причиною

8 квітня 2023 04:55
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Північна Корея демонструє свої ядерні можливості проти Вашингтона та Сеула
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Північна Корея знову провела випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Це стало останнім у демонстрації сили проти США та Південної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Подробиці

Країна випробувала ще один вид безпілотного підводного дрона, що може нести ядерну зброю, під назвою "Haeil-2" через два тижні після того, як було розкрито інформацію про підводних безпілотників "Haeil-1", що в перекладі з корейської означає "цунамі". 

За попередньою інформацією, вони призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника.

Аналітики зазначають, що Північна Корея демонструє свої ядерні можливості проти Вашингтона та Сеула, які скептично ставляться до готовності КНДР розпочати серійне виробництво нових морських безпілотників.

Під час випробування системи підводної стратегічної зброї з 4 по 7 квітня, дрон подолав 1000 км під водою за 71 годину 6 хвилин і успішно вразив змодельовану ціль.

"Випробування чудово довели надійність системи підводної стратегічної зброї та її здатність до смертельної атаки", — заявили в КНДР.

Нагадаємо, що військово-морські сили Південної Кореї і Японії разом із авіаносною групою США проведуть потужні військові навчання на морі. Причиною других таких навчань за неповний рік є активізація ракетних сил КНДР.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB