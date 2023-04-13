КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря: что известно

Несет ли угрозу КНДР миру. Иллюстративное фото: Getty Images

По информации агентства, которое получило данные от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти Северной Кореи запустили баллистическую ракету неустановленного типа.

Запуск ракеты был осуществлен через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал усилить свой ядерный арсенал более "практичными и наступательными" средствами.

КНДР запустила баллистическую ракету Фото: Yonhap News Agency

Напомним, что Северная Корея снова провела испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие. Это стало последним в демонстрации силы против США и Южной Кореи.