КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря: что известно
Сегодня, 13 апреля, КНДР произвела запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря. Ким Чен Ын пообещал усилить ядерный потенциал.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Что известно
По информации агентства, которое получило данные от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти Северной Кореи запустили баллистическую ракету неустановленного типа.
Запуск ракеты был осуществлен через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал усилить свой ядерный арсенал более "практичными и наступательными" средствами.
Напомним, что Северная Корея снова провела испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие. Это стало последним в демонстрации силы против США и Южной Кореи.