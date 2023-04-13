КНДР запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря: що відомо

Чи несе загрозу КНДР для світу. Ілюстративне фото: Getty Images

За інформацією агентства, яке отримало дані від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада Північної Кореї запустила балістичну ракету невстановленого типу.

Запуск ракети було здійснено через кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв посилити свій ядерний арсенал більш "практичними та наступальними" засобами.

КНДР запустила балістичну ракету. Фото: Yonhap News Agency

Нагадаємо, що Північна Корея знову провела випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Це стало останнім у демонстрації сили проти США та Південної Кореї.