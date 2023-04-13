КНДР запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря: що відомо
Сьогодні, 13 квітня, КНДР здійснила запуск ракети в напрямку акваторії Східного моря. Кім Чен Ин пообіцяв посилити ядерний потенціал.
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Що відомо
За інформацією агентства, яке отримало дані від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада Північної Кореї запустила балістичну ракету невстановленого типу.
Запуск ракети було здійснено через кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв посилити свій ядерний арсенал більш "практичними та наступальними" засобами.
Нагадаємо, що Північна Корея знову провела випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю. Це стало останнім у демонстрації сили проти США та Південної Кореї.