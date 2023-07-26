КНДР впервые с начала пандемии пригласила к себе иностранную делегацию: кто посетит страну

Военные КНДР на параде в Пхеньяне. Фото:

Впервые с начала пандемии Северная Корея готовится принимать делегации из Китая и России в честь 70-й годовщины Корейской войны. КНДР готовит военный парад, на котором будет продемонстрировано ее новейшее вооружение.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, по случаю 70-летия окончания Корейской войны, обычно отмечаемого массовыми военными парадами, КНДР пригласила к себе китайские и российскую делегации.

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS

Среди высокопоставленных гостей будет министр обороны России Сергей Шойгу и член Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун.

Аналитики говорят, что на параде, вероятно, будут ракеты Северной Кореи с ядерными боеголовками, запрещенные Советом Безопасности ООН, постоянными членами которого являются Россия и Китай.

"Эти визиты являются первыми известными иностранными делегациями, посещающими Северную Корею с начала пандемии COVID-19, и состоялись, когда Пхеньян пытается углубить свои связи с Пекином и Москвой, находя общий язык в их соперничестве с Вашингтоном и Западом", — подчеркивает агентство.

Визит Шойгу в Северную Корею

Как известно, поздно вечером, 25 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу уже прибыл в Северную Корею. Его встречали ряд солдат КНДР и красное знамя с надписью: "Поздравляем, товарищ министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу!" на корейском и русском языках.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Северной Кореи Кан Сун Намом. Фото: REUTERS

Напомним, недавно в Северной Корее заявили, что его статус как мирового ядерного государства окончательный и необратимый и будет оставаться неоспоримым фактом в течение тысяч лет, даже если Вашингтон его не признает.