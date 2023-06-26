У КНДР пройшли мітинги з вимогами почати ядерну війну проти США

Мітинг у Пхеньяні. Фото: Reuters/KCNA

Комуністична влада Північної Кореї організувала мітинг до річниці початку Корейської війни. На цьому мітингу лунали заклики завдати ядерного удару по території США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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В столиці комуністичної Північної Кореї пройшов 120-тисячний, за офіційною інформацією тамтешньої влади, мітинг, на який зігнали робітників і студентів.

Цей захід був присвяченій 73-річчю початку Корейської війни.

Мітинг у столиці КНДР

Фото: Reuters/KCNA

Удар по США

Учасники мітингу, як стало відомо, несли плакати із антиамериканським змістом, зокрема, із закликами завдати ядерного удару по Сполучених Штатах Америки.

Написи на плакатах наголошували:

"Вся територія США в межах нашого обстрілу";

"Імперіалістичні США є руйнівниками миру".

Заклики бомбити США

Фото: Reuters/KCNA

Нагадаємо, що наприкінці травня КНДР здійснила запуск розвідувальної ракети-носія з метою спостереження за південнокорейськими та американськими військовими. Однак ракета впала в море, що призвело до ввімкнення системи повітряної тривоги в Південній Кореї та Японії.

За кілька годин після запуску південнокорейські військові повідомили, що ракета впала в море на захід від Корейського півострова після "ненормального польоту".

У Північній Кореї підтвердили, що другий ступінь їх нової ракети Chollima-1 вийшов із ладу, що й спричинило її падіння в воду поблизу півострова.