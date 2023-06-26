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У КНДР пройшли мітинги з вимогами почати ядерну війну проти США

26 червня 2023 07:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У КНДР пройшли мітинги з вимогами почати ядерну війну проти США
Мітинг у Пхеньяні. Фото: Reuters/KCNA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Комуністична влада Північної Кореї організувала мітинг до річниці початку Корейської війни. На цьому мітингу лунали заклики завдати ядерного удару по території США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Масштабний мітинг у КНДР

В столиці комуністичної Північної Кореї пройшов 120-тисячний, за офіційною інформацією тамтешньої влади, мітинг, на який зігнали робітників і студентів.

Цей захід був присвяченій 73-річчю початку Корейської війни.

Мітинг у Пхеньяні
Мітинг у столиці КНДР
Фото: Reuters/KCNA

Удар по США

Учасники мітингу, як стало відомо, несли плакати із антиамериканським змістом, зокрема, із закликами завдати ядерного удару по Сполучених Штатах Америки.

Написи на плакатах наголошували:

  • "Вся територія  США в межах нашого обстрілу";
  • "Імперіалістичні США є руйнівниками миру".
Заклики бомбити США
Заклики бомбити США
Фото: Reuters/KCNA

Нагадаємо, що наприкінці травня КНДР здійснила запуск розвідувальної ракети-носія з метою спостереження за південнокорейськими та американськими військовими. Однак ракета впала в море, що призвело до ввімкнення системи повітряної тривоги в Південній Кореї та Японії.

За кілька годин після запуску південнокорейські військові повідомили, що ракета впала в море на захід від Корейського півострова після "ненормального польоту". 

У Північній Кореї підтвердили, що другий ступінь їх нової ракети Chollima-1 вийшов із ладу, що й спричинило її падіння в воду поблизу півострова.

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