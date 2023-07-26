КНДР вперше з початку пандемії запросила до себе іноземну делегацію: хто відвідає країну
Вперше з початку пандемії Північна Корея готується приймати делегації з Китаю та Росії на відзначення 70-ї річниці Корейської війни. КНДР готує військовий парад, на якому буде продемонстровано її новітнє озброєння.
Про це повідомляє Reuters.
Іноземна делегація в КНДР
Як відомо, з нагоди 70-ї річниці закінчення Корейської війни, яке зазвичай відзначається масовими військовими парадами, КНДР запросила до себе китайські та російську делегації.
Очікується, що серед високопоставлених гостей буде міністр оборони Росії Сергій Шойгу та член Політбюро Комуністичної партії Китаю Лі Хунчжун.
Аналітики кажуть, що на параді, ймовірно, будуть ракети Північної Кореї з ядерними боєголовками, заборонені Радою Безпеки ООН, постійними членами якої є Росія та Китай.
"Ці візити є першими відомими іноземними делегаціями, які відвідують Північну Корею з початку пандемії COVID-19, і відбулися, коли Пхеньян намагається поглибити свої зв’язки з Пекіном і Москвою, знаходячи спільну мову в їхньому суперництві з Вашингтоном і Заходом", — наголошує агентство.
Візит Шойгу до Північної Кореї
Як відомо, пізно ввечері, 25 липня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже прибув до Північної Кореї. Йогоо зустрічали низка солдатів КНДР і червоний прапор із написом: "Вітаємо, товаришу міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу!" корейською та російською мовами.
Нагадаємо, нещодавно в Північній Кореї заявили, що її статус як світової ядерної держави є остаточним і незворотним і залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років, навіть якщо Вашингтон його не визнає.