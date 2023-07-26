КНДР вперше з початку пандемії запросила до себе іноземну делегацію: хто відвідає країну

Військові КНДР на параді у Пхеньяні. Фото:

Вперше з початку пандемії Північна Корея готується приймати делегації з Китаю та Росії на відзначення 70-ї річниці Корейської війни. КНДР готує військовий парад, на якому буде продемонстровано її новітнє озброєння.

Про це повідомляє Reuters.

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Іноземна делегація в КНДР

Як відомо, з нагоди 70-ї річниці закінчення Корейської війни, яке зазвичай відзначається масовими військовими парадами, КНДР запросила до себе китайські та російську делегації.

Військовий парад в Північній Кореї. Фото: REUTERS

Очікується, що серед високопоставлених гостей буде міністр оборони Росії Сергій Шойгу та член Політбюро Комуністичної партії Китаю Лі Хунчжун.

Аналітики кажуть, що на параді, ймовірно, будуть ракети Північної Кореї з ядерними боєголовками, заборонені Радою Безпеки ООН, постійними членами якої є Росія та Китай.

"Ці візити є першими відомими іноземними делегаціями, які відвідують Північну Корею з початку пандемії COVID-19, і відбулися, коли Пхеньян намагається поглибити свої зв’язки з Пекіном і Москвою, знаходячи спільну мову в їхньому суперництві з Вашингтоном і Заходом", — наголошує агентство.

Візит Шойгу до Північної Кореї

Як відомо, пізно ввечері, 25 липня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже прибув до Північної Кореї. Йогоо зустрічали низка солдатів КНДР і червоний прапор із написом: "Вітаємо, товаришу міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу!" корейською та російською мовами.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Фото: REUTERS

Нагадаємо, нещодавно в Північній Кореї заявили, що її статус як світової ядерної держави є остаточним і незворотним і залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років, навіть якщо Вашингтон його не визнає.