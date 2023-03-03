"Ключевой вопрос — ответственность рф": Зеленский подвел итоги сегодняшних встреч во Львове

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах своего визита во Львов. Там глава государства провел ряд встреч с представителями стран-партнеров Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Встречи, переговоры, конференция"

"Сегодня с утра — во Львове; очень насыщенный день. Встречи, переговоры, конференция United for Justice, посвященная восстановлению справедливости для Украины. Сейчас Львов, вся Украина сосредоточили на себе юридическую энергию всей Европы и других наших партнеров. На конференцию прибыли представители стран Европейского Союза, европейских институций, в частности, еврокомиссар по вопросам юстиции, руководитель Евроюста, а также представители Британии, Соединенных Штатов Америки, во Львове сегодня генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран, президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, министр иностранных дел Эстонии — активные лоббисты справедливости, наши особые гости, и я провел с ними сегодня отдельные переговоры", — рассказал он.

Президент подчеркнул, что на этих встречах обсуждались вопросы привлечения россии к ответственности за агрессию против Украины.

"Ключевой вопрос всех этих встреч и львовской конференции — это ответственность. Ответственность россии и ее руководства — именно персональная — за агрессию и террор против нашего государства и людей. А когда будет их ответственность, будет восстановлена и справедливость. Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии россии против Украины. Для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, по защите международного права. Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников. И чтобы наши национальные правоохранительные и судебные институции обеспечили справедливые приговоры для всех российских убийц и палачей", — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что была очень плодотворна отдельная встреча с генеральными прокурорами государств-партнеров и международных институтов.

"Мы с ними все равно видим защиту верховенства права", — отметил президент.

Также состоялись переговоры с министрами иностранных дел Нидерландов и Эстонии.

"Очень хорошо прошли переговоры с президентом Латвии, который сегодня, кстати, уже в третий раз посетил Украину за время полномасштабной войны. Мы подписали и важную двустороннюю декларацию с латвийским коллегой. Декларацию, закрепляющую справедливость на политическом уровне. Латвия принципиально поддерживает полноправную интеграцию Украины Евросоюз и НАТО и будут защищать эту позицию на всех уровнях", — сказал он.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс подписали совместную декларацию, которая подтверждает поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины.