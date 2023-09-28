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Клименко рассказал, для чего нужны реформы в МВД

28 сентября 2023 12:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Клименко рассказал, для чего нужны реформы в МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Игорь Клименко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Реформы, которые сейчас проходят в Министерстве внутренних дел, направлены на то, чтобы заменить руководящий состав специалистами, которые могли бы стабилизировать ситуацию в нынешних вызовах. Реформы будут продолжаться и будут иметь логическое завершение.

Об этом сказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью телеканалу Рада.

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"В настоящее время изменения происходят не только в Национальной полиции. Реформы продолжаются в МВД, ГСЧС, сервисных центрах, также в Национальной гвардии изменено все руководство. Идет рутинный процесс, направленный на то, чтобы стабилизировать ситуацию", — сказал Клименко.

Министр подчеркнул, что соответствующие реформы начались еще несколько лет назад, они будут продолжаться и будут иметь логическое окончание.

"Также сейчас идет отбор еще некоторых наших специалистов на руководящие должности, которые смогут закрыть те или иные потребности в нынешних вызовах", — добавил Клименко.

Напомним, недавно США предоставили Украине перечень реформ, которые наше государство должно провести с целью ускорения процесса интеграции страны в Евросоюз. В случае невыполнения этих реформ, военная помощь Украине от США не прекратится.

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