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Клименко розповів, для чого потрібні реформи в МВС

28 вересня 2023 12:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Клименко розповів, для чого потрібні реформи в МВС
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Ігор Клименко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Реформи, які наразі відбуваються у Міністерстві внутрішніх справ, спрямовані на те, щоб замінити керівний склад фахівцями, які б могли стабілізувати ситуацію у теперішніх викликах. Реформи будуть продовжуватися та матимуть логічне завершення. 

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтервʼю для телеканалу Рада.

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"Нині зміни відбуваються не тільки в Національній поліції. Реформи тривають в МВС, ДСНС, сервісних центрах, також у Національній гвардії змінено все керівництво. Йде рутинний процес, який направлений на те, щоб стабілізувати ситуацію", — сказав Клименко. 

Міністр підкреслив, що відповідні реформи розпочали ще декілька років тому, вони будуть продовжуватися і матимуть логічне завершення.

"Також зараз триває відбір ще деяких наших фахівців на керівні посади, які зможуть закрити ті чи інші потреби щодо теперішніх викликів", — додав Клименко. 

Нагадаємо, нещодавно США надали Україні перелік реформ, які наша держава має провести з метою прискорення процесу інтеграції країни до Євросоюзу. У випадку невиконання цих реформ військова допомога Україні від США не припиниться.

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