Клименко розповів, для чого потрібні реформи в МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Ігор Клименко\Telegram

Реформи, які наразі відбуваються у Міністерстві внутрішніх справ, спрямовані на те, щоб замінити керівний склад фахівцями, які б могли стабілізувати ситуацію у теперішніх викликах. Реформи будуть продовжуватися та матимуть логічне завершення.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтервʼю для телеканалу Рада.

Читайте також:

Клименко про реформи в МВС

"Нині зміни відбуваються не тільки в Національній поліції. Реформи тривають в МВС, ДСНС, сервісних центрах, також у Національній гвардії змінено все керівництво. Йде рутинний процес, який направлений на те, щоб стабілізувати ситуацію", — сказав Клименко.

Міністр підкреслив, що відповідні реформи розпочали ще декілька років тому, вони будуть продовжуватися і матимуть логічне завершення.

"Також зараз триває відбір ще деяких наших фахівців на керівні посади, які зможуть закрити ті чи інші потреби щодо теперішніх викликів", — додав Клименко.

Нагадаємо, нещодавно США надали Україні перелік реформ, які наша держава має провести з метою прискорення процесу інтеграції країни до Євросоюзу. У випадку невиконання цих реформ військова допомога Україні від США не припиниться.