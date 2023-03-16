Киев и Пекин ведут переговоры по разговору Зеленского с Си Цзиньпинем
Официальный Пекин и Киев ведут переговоры о предстоящем разговоре между лидерами Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским. Ранее с ответным предложением выступил Китай.
Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка.
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Михаил Подоляк подтвердил, что между украинской и китайской сторонами действительно идут переговоры о возможном разговоре между президентами стран — Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином.
"Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются", — заявил советник руководителя ОП.
Подоляк подчеркнул, что Президент Украины открыт для разговоров и с другими лидерами, а не только с Си Цзиньпином, чтобы "объяснить природу войны и сказать, почему, не учитывая позиции Украины, эту войну нельзя закончить".
Напомним, в Китае выступили с очередным скандальным заявлением о переговорах между Украиной и россией. В своем 12-пунктовом документе о "политическом урегулировании украинского кризиса" Китай призвал обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию, ведущую к полному прекращению огня.
Кроме того, ранее мы писали, что россия и Китай четко уравняли нарративы по пропаганде и дезинформации о войне в Украине.