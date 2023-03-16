Київ та Пекін ведуть переговори щодо розмови Зеленського з Сі Цзіньпінем

Глава Китаю Сі Цзіньпін

Офіційний Пекін та Київ ведуть перемовини щодо майбутньої розмови між лідерами Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленським. Раніше із відповідною пропозицією виступив Китай.

Про це пише CNN із посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка.

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Михайло Подоляк підтвердив, що між українською та китайською сторонами дійсно йдуть перемовини щодо можливої розмови між президентами країн — Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном.

"Ми не можемо сказати точно, тому що переговори тривають", — заявив радник керівника ОП.

Подоляк наголосив, що Президент України відкритий до розмов і з іншими лідерами, а не лише з Сі Цзіньпіном, щоб "пояснити природу війни і сказати, чому, не враховуючи позиції України, цю війну не можна закінчити".

Нагадаємо, у Китаї виступили з черговою скандальною заявою щодо перемовин між Україною та росією. У своєму 12-пунктовому документі про "політичне врегулювання української кризи" Китай закликав обидві сторони погодитися на поступову деескалацію, що веде до повного припинення вогню.

Окрім того, раніше ми писали, що росія та Китай чітко зрівняли наративи щодо пропаганди та дезінформації про війну в Україні.