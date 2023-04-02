Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Китайское вторжение в Тайвань может быть масштабнее российско-украинской войны, — СМИ arrow

Китайское вторжение в Тайвань может быть масштабнее российско-украинской войны, — СМИ

2 апреля 2023 17:33
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Влияние Америки на действия Китая под угрозой
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вторжение Китая в Тайвань может превзойти по масштабам и опасности российско-украинскую войну, особенно если в этот конфликт будут вовлечены США. Американские чиновники выражают опасения по поводу все более вероятного нападения, однако реакция на это Джо Байдена пока не известна.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Напряжение вокруг Тайваня увеличивается

Вокруг острова Тайвань нарастает напряжение, ведь в марте Си Цзиньпин заявлял о намерении аннексии острова, который, по его мнению, является собственностью Китая.

"Мы должны активно противостоять внешним силам и сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня. Мы должны неуклонно продвигать дело национального омоложения и воссоединения" , — заявил Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей.

Позиция США

Древняя американская "стратегия двусмысленности", которая должна бы заставлять Пекин гадать о намерениях Вашингтона, до прихода Си к власти сдерживала напряжение.

Однако сейчас Байден еще больше запутал ситуацию своими неоднозначными высказываниями. Особенно если вспомнить его ответ на вопрос, заданный в сентябре, отправит ли он американские войска для защиты Тайваня. Тогда Байден сказал: "Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение".

Важно отметить, что в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года США должны "придать Тайваню оружие оборонительного характера". Целью является сдерживание, а не ведение войны.

Поведение правящей верхушки Тайваня

Мир будет находиться на пороге новых военных угроз, если президент Тайваня Цай Инвэнь встретится на этой неделе в Калифорнии с преемником Пелоси в должности спикера Палаты представителей Кевином Маккарти.

Эта встреча будет символической и не будет иметь практического значения. Она будет рекламировать жесткую антикитайскую позицию республиканцев перед выборами США в следующем году.

Компрометирующие действия бывшего президента Тайваня

Скандальной стала реплика бывшего Президента Тайваня Ма Инцзю.

"Люди с обеих сторон Тайваньского пролива — это китайцы. Мы искренне надеемся, что обе стороны будут работать вместе, стремясь к миру, избегая войны и стремясь к возрождению Китая" , — отметил он после посещения Китая.

Это несмотря на то, что большинство населения острова считает себя тайваньцами.

В редакционной статье Taipei Times путешествие Ма назвали "шагом назад" и может "быть истолковано как то, что бывший лидер рискует легитимностью нации и используется как инструмент пропаганды [Китая] в его стремлении уничтожить Китайскую Республику и тайваньскую демократию".

Напомним, что последнее заявление Китая о расширении сотрудничества с россией имеет двойной смысл. Он заключается в том, что ставит на паузу вопросы возможности предоставления рф оружия и технологий и посылает "дипломатический сигнал" США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB