Влияние Америки на действия Китая под угрозой

Вторжение Китая в Тайвань может превзойти по масштабам и опасности российско-украинскую войну, особенно если в этот конфликт будут вовлечены США. Американские чиновники выражают опасения по поводу все более вероятного нападения, однако реакция на это Джо Байдена пока не известна.

Об этом пишет The Guardian.

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Вокруг острова Тайвань нарастает напряжение, ведь в марте Си Цзиньпин заявлял о намерении аннексии острова, который, по его мнению, является собственностью Китая.

"Мы должны активно противостоять внешним силам и сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня. Мы должны неуклонно продвигать дело национального омоложения и воссоединения" , — заявил Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей.

Позиция США

Древняя американская "стратегия двусмысленности", которая должна бы заставлять Пекин гадать о намерениях Вашингтона, до прихода Си к власти сдерживала напряжение.

Однако сейчас Байден еще больше запутал ситуацию своими неоднозначными высказываниями. Особенно если вспомнить его ответ на вопрос, заданный в сентябре, отправит ли он американские войска для защиты Тайваня. Тогда Байден сказал: "Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение".

Важно отметить, что в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года США должны "придать Тайваню оружие оборонительного характера". Целью является сдерживание, а не ведение войны.

Поведение правящей верхушки Тайваня

Мир будет находиться на пороге новых военных угроз, если президент Тайваня Цай Инвэнь встретится на этой неделе в Калифорнии с преемником Пелоси в должности спикера Палаты представителей Кевином Маккарти.

Эта встреча будет символической и не будет иметь практического значения. Она будет рекламировать жесткую антикитайскую позицию республиканцев перед выборами США в следующем году.

Компрометирующие действия бывшего президента Тайваня

Скандальной стала реплика бывшего Президента Тайваня Ма Инцзю.

"Люди с обеих сторон Тайваньского пролива — это китайцы. Мы искренне надеемся, что обе стороны будут работать вместе, стремясь к миру, избегая войны и стремясь к возрождению Китая" , — отметил он после посещения Китая.

Это несмотря на то, что большинство населения острова считает себя тайваньцами.

В редакционной статье Taipei Times путешествие Ма назвали "шагом назад" и может "быть истолковано как то, что бывший лидер рискует легитимностью нации и используется как инструмент пропаганды [Китая] в его стремлении уничтожить Китайскую Республику и тайваньскую демократию".

Напомним, что последнее заявление Китая о расширении сотрудничества с россией имеет двойной смысл. Он заключается в том, что ставит на паузу вопросы возможности предоставления рф оружия и технологий и посылает "дипломатический сигнал" США.