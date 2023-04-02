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Китайське вторгнення до Тайваню може бути масштабнішим за російсько-українську війну, — ЗМІ

2 квітня 2023 17:33
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вплив Америки на дії Китаю під загрозою
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вторгнення Китаю до Тайваню може перевершити за масштабами та небезпекою російсько-українську війну, особливо, якщо в цей конфлікт будуть втягнуті США. Американські високопосадовці висловлюють побоювання щодо дедалі ймовірнішого нападу, однак реакція на це Джо Байдена поки не відома.

Про це пише The Guardian.

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Напруга навколо Тайваню збільшується

Навколо острова Тайвань наростає напруга, адже в березні цьогоріч Сі Цзіньпін заявляв про намір анексії острова, який, на його думку, є власністю Китаю.

"Ми повинні активно протистояти зовнішнім силам та сепаратистській діяльності, спрямованій на незалежність Тайваню. Ми повинні неухильно просувати справу національного омолодження та возз'єднання", — заявив Сі Цзіньпін на Всекитайських зборах народних представників.

Позиція США

Давня американська "стратегія двозначності", що повинна б змушувати Пекін гадати про наміри Вашингтона, до приходу Сі до влади стримувала напругу.

Однак зараз Байден ще більше заплутав ситуацію своїми неоднозначними висловлюваннями. Особливо, якщо згадати його відповідь на запитання, поставлене у вересні, чи відправить він американські війська для захисту Тайваню. Тоді Байден сказав: "Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад".

Важливо зазначити, що відповідно до Закону про відносини з Тайванем 1979 року, США повинні "надати Тайваню зброю оборонного характеру". Метою є стримування, а не ведення війни.

Поведінка правлячої верхівки Тайваню

Світ перебуватиме на порозі нових військових загроз, якщо президентка Тайваню Цай Інвень зустрінеться цього тижня в Каліфорнії з наступником Пелосі на посаді спікера Палати представників Кевіном Маккарті. 

Ця зустріч буде символічною і не матиме практичного значення. Вона рекламуватиме жорстку антикитайську позицію республіканців перед виборами США наступного року.

Компрометуючі дії колишнього президента Тайваню

Скандальною стала репліка колишнього Президента Тайваню Ма Їнцзю. 

"Люди по обидва боки Тайванської протоки — це китайці. Ми щиро сподіваємося, що обидві сторони працюватимуть разом, прагнучи миру, уникаючи війни і прагнучи відродження Китаю", — зазначив він після відвідин Китаю

Це попри те, що більша частина населення острова вважає себе тайванцями. 

У редакційній статті Taipei Times подорож Ма назвали "кроком назад" й може "бути витлумачена як те, що колишній лідер ризикує легітимністю нації та використовується як інструмент пропаганди [Китаю] у його прагненні знищити Китайську Республіку та тайванську демократію".

Нагадаємо, що остання заява Китаю про розширення співпраці з росією має подвійний сенс. Він полягає в тому, що ставить на паузу питання можливості надання рф зброї та технологій і надсилає "дипломатичний сигнал" США.

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