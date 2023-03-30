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​​​Китай обвинил США в гонке вооружений и требует от Вашингтона "прекратить провокации"

30 марта 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Китайские и русские военные
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Китай заявил, что будет проводить общие воздушные и морские патрулирования с российской армией. А США Пекин обвинил в провокациях и гонке вооружений.

Об этом заявил министр обороны Китайской Народной Республики Тань Кэфэй.

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Глава минобороны КНР заявил, что нынешние отношения Китая и россии — это не альянс времен Холодной войны, а несколько больше.

Армия Китая будет укреплять сотрудничество с российскими вооруженными силами. В частности, эти две армии будут вести регулярные совместные воздушные и морские патрулирования.

Обвинения в адрес США

Также Тань Кэфэй заявил, что Соединенные Штаты Америки провоцируют Китай, поэтому они должны прекратить свои провокации, иначе будут нести ответственность за возможные инциденты (какие именно, глава МО Китая не уточнил. — Ред.).

В частности, сотрудничество США с Великобританией и Австралилей в области атомных субмарин он назвал действиями, провоцирующими новую гонку вооружений.

Также министр обороны Китая заявил, намекнув на возможное "окончательное решение тайваньского вопроса", что армия КНР примет все меры по защите национальных интересов в Южнокитайском море.

Напомним, ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Китайская Народная Республика и российская федерация своими действиями разрушают нынешнее мироздание.

Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали по окончании Второй мировой войны.

Фото из российских СМИ

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