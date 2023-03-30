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Китай звинуватив США у гонці озброєнь і вимагає від Вашингтона "припинити провокації"

30 березня 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Китайські і російські військові
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Китай заявив, що буде проводити спільні повітряні та морські патрулювання із російською армією. А США Пекін звинуватив у провокаціях та гонці озброєнь.

Про це заявив міністр оборони Китайської Народної Республіки Тань Кефей.

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Очільник міноборони КНР заявив, що нинішні відносини Китаю та росії — це не альянс часів Холодної війни, а дещо більше.

Армія Китаю буде укріплювати співробітництво з російськими збройними силами. Зокрема, дві ці армії будуть вести регулярні спільні повітряні та морські патрулювання.

Звинувачення на адресу США

Також Тань Кефей заявив, що Сполучені Штати Америки провокують Китай, тому вони мають припинити свої провокації, інакше будуть нести відповідальність за можливі інциденти (які саме, очільник МО Китаю не уточнив. — Ред.).

Зокрема, співробітництво США із Великою Британією і Австралією у царині атомних субмарин він назвав діями, які провокують нову гонку озброєнь.

Також міністр оборони Китаю заявив, натякнувши на можливе "остаточне вирішення тайванського питання", що армія КНР вживе усіх заходів для захисту національний інтересів у Південнокитайському морі.

Нагадаємо, раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Китайська Народна Республіка і російська федерація своїми діями руйнують нинішню світобудову.

Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни.

Фото з російських ЗМІ

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