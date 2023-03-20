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Китай і росія руйнують світовий порядок, створений після Другої світової війни, — Білий дім

20 березня 2023 09:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Радник Джо Байдена Джон Кірбі
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Сполучені Штати Америки звинуватили росію і Китай у підриві міжнародного порядку. Також США проти можливого припинення вогню, якщо на цьому наполягатимуть Сі Цзіньпін та володимир путін.

Про це представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив у інтерв’ю Fox News.

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За словами Джона Кірбі, Китайська Народна Республіка і російська федерація своїми діями руйнують нинішню світобудову.

"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни", — наголосив радник Джо Байдена.

Росія і Китай, зазначив Кірбі, хотіли б переписати правила гри у всьому світі.

Реакція на переговори у москві

За словами представника Ради національної безпеки, Сполучені Штати Америки будуть уважно слідкувати за переговорами Сі Цзіньпіна та володимира путіна.

"Ми вже казали раніше й повторимо це сьогодні, що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно, це лише узаконить російські завоювання на цей момент", — запевнив Джон Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, китайський лідер прибуде із візитом до москви. Там він планує зустрітися із російським диктатором володимиром путіним, ордер на арешт якого видав днями Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (Нідерланди).

Додамо, тиждень тому світові ЗМІ повідомили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Ця розмова стане першою між українським та китайським очільниками з початку війни в Україні.

Фото з російських ЗМІ

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