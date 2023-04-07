​​​Китай ввел санкции против представителя Тайваня в США: о чем идет речь

Официальная представительница Китайской Республики в США Сяо Би-хим

Китайская Народная Республика ввела санкции против представительницы Китайской Республики США Сяо Би-хим. Причиной стал визит президентки Тайваня в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Reuters.

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Санкции против тайваньской дипломатки

Китайская Народная Республика отреагировала на визит президентки Китайской Республики (Тайваня) в Соединенные Штаты Америки.

КНР объявила о дополнительных санкциях против представительницы Тайваня в США Сяо Би-хим.

Так, Управление КНР по делам Тайваня запретило компаниям и инвесторам, связанным с Сяо Би-хим, сотрудничать с физическими и юридическими лицами в материковой, коммунистической части Китая.

Санкции коммунистического Китая против капиталистического

Ранее в августе 2022 года Китайская Народная Республика ввела санкции против других тайваньских чиновников.

В частности, против министра иностранных дел Китайской Республики Джозефа Ву, генерального секретаря Совета национальной безопасности Веллингтона Ку и других политиков.

Напомним, что Китайская Народная Республика негативно отреагировала на визит лидера Тайваня в США и встречу с главой Палаты представителей Конгресса. Вопрос Тайваня, по мнению Пекина, не может обсуждаться ни с кем, кроме Китая.

Фото: Reuters