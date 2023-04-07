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​​​​​​​Китай запровадив санкції проти представника Тайваню в США: про що йдеться

7 квітня 2023 08:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Офіційна представниця Китайської Республіки в США Сяо Бі-хім
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Китайська Народна Республіка запровадила санкції проти представниці Китайської Республіки в США Сяо Бі-хім. Причиною став візит президентки Тайваню до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters.

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Санкції проти тайванської дипломатки

Китайська Народна Республіка відреагувала на візит президентки Китайської Республіки (Тайваню) до Сполучених Штатів Америки.

КНР оголосила про додаткові санкції проти представниці Тайваню в США Сяо Бі-хім.

Так, Управління КНР у справах Тайваню заборонило компаніям та інвесторам, які пов’язані із Сяо Бі-хім, співпрацювати із фізичними та юридичними особами у материковій, комуністичній частині Китаю.

Санкції комуністичного Китаю проти капіталістичного

Раніше, у серпні 2022 року, Китайська Народна Республіка запровадила санкції проти інших тайванських чиновників.

Зокрема, проти міністра закордонних справ Китайської Республіки Джозефа Ву, генерального секретаря Ради національної безпеки Веллінгтона Ку та інших політиків.

Нагадаємо, що Китайська Народна Республіка негативно відреагувала на візит лідерки Тайваню до США і зустріч із головою Палати представників Конгресу. Питання Тайваню, на думку Пекіна, не може обговорюватися ні з ким, крім Китаю.

Фото: Reuters

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