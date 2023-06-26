Китай заявил о поддержке РФ после бунта "вагнеровцев"

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Фото: Terje Pedersen/NTB/via REUTERS

В Китае отреагировали на попытку бунта "вагнеровцев" в России. Страна заявила о поддержке Кремля.

Об этом говорится в заявлениях МИД Китая и МИД России.

Читайте также:

Китай поддержал Россию на фоне событий с "вагнеровцами"

В МИД Китая заявили, что попытка бунта ЧВК "Вагнер" в РФ — это внутреннее дело страны.

"Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания", — говорится в заявлении МИД Китая.

Заявление на сайте китайского министерства появилось в день, когда страну посетил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

В министерстве иностранных дел России также заявили о поддержке Кремля Китаем.

"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", — говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, в субботу, 24 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал бунт против руководства России, но вечером того же дня он его закончил и развернул своих бойцов назад. Однако президент РФ Владимир Путин не прощает такого, и Пригожина могут убить в Беларуси, куда его и отправил российский лидер.

Также мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. В частности, в Китае пообещали не помогать оружием РФ, которая ведет войну против Украины.