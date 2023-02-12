Китай увеличивает производство ядерных боеголовок – в чем причина

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

К 2035 году Китай планирует утроить свой арсенал ядерных боеголовок, суммарное количество которых составит 900 единиц. Власти КНР объясняют свой шаг напряженностью между США через Тайвань.

Об этом пишет японское издание Kyodo, ссылаясь на собственные источники.

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Так, согласно планам наращивания ядерного потенциала, разработанным специалистами Народно-освободительной армии Китая и одобренными главой КНР Си Цзиньпином, количество ядерных боеголовок Китая к 2035 году должно вырасти до 900 единиц. В сообщении говорится, что Китай ссылается на опыт россии, которая якобы наращивая ядерный арсенал смогла "сдержать" НАТО от военного столкновения с москвой во время продолжающейся агрессии России против Украины.

При этом некоторые западные специалисты предупреждают, что модернизировав собственную армию и нарастив ядерный арсенал, Китай может отказаться от нынешней доктрины "не использование ядерного оружия первым".

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на сегодняшний день крупнейшим ядерным арсеналом владеет россия, имеющая 5977 ядерных боеголовок, на втором месте Соединенные Штаты с 5428 боеголовками.

Напомним, ранее мы писали, что Южная Корея хочет разработать новую "ракету-убийцу", которая будет способна поражать цели на большой дальности, спрятанные в горной местности.

Предполагается, что такой боеприпас будет являться обновленной версией корейской тактической ракеты класса "земля-земля" (KTSSM) калибра 400 миллиметров, которую называют "убийцей артиллерии большой дальности".