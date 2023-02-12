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Китай втричі збільшить кількість ядерних боєголовок: у чому причина

12 лютого 2023 11:23
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Китай збільшує виробництво ядерних боєголовок — у чому причина
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

До 2035 року Китай планує потроїти свій арсенал ядерних боєголовок, сумарна кількість яких складатиме 900 одиниць. Влада КНР пояснює свій крок напруженістю між США через Тайвань.

Про це пише японське видання Kyodo, посилаючись на власні джерела.

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Деталі

Так, згідно з планами нарощування ядерного потенціалу, розробленими фахівцями Народно-визвольної армії Китаю і схваленими головою КНР Сі Цзіньпіном, кількість ядерних боєголовок Китаю до 2035 року має зрости до 900 одиниць. У повідомленні йдеться, що Китай посилається у цьому на досвід росії, яка буцімто нарощуючи ядерний арсенал змогла "стримати" НАТО від військового зіткнення з москвою під час триваючої агресії рф проти України.

При цьому окремі західні фахівці попереджають, що модернізувавши власну армію і наростивши ядерний арсенал, Китай може відмовитися від нинішньої доктрини "не використання ядерної зброї першим".

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, на сьогодні найбільшим ядерним арсеналом володіє росія, яка має 5977 ядерних боєголовок, на другому місці — Сполучені Штати з 5428 боєголовками. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Південна Корея хоче розробити нову "ракету-вбивцю", яка буде здатна вражати цілі на великій дальності, котрі заховані в гірській місцевості.

Передбачається, що такий боєприпас буде оновленою версією корейської тактичної ракети класу "земля-земля" (KTSSM) калібру 400 міліметрів, яку називають "вбивцею артилерії великої дальності".

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