Неприємний сюрприз для путіна: Китай не схвалив розміщення ядерної зброї у білорусі

Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому
Офіційний Пекін не схвалює наміру кремля розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Про це йдеться в оприлюдненій 27 березня заяві міністерства закордонних справ Китаю, повідомляє китайське державне інформаційне агентство "Соху".
За словами представниці МЗС Китаю Мао Нін, за нинішніх умов усім сторонам варто зосередитися на мирному врегулюванні. Чиновниця підкреслила, що зараз важливо знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх.
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Також Мао Нін нагадала про спільну заяву лідерів ядерних держав, зроблену у січні 2022 року, в якій наголошувалося, що переможців у ядерній війні не буде.
Сигнал Заходу
На думку українського політолога Олега Постернака, публічна позиція МЗС Китаю може "трішки збавити путіну обороти".
"Ця заява Пекіна фактично говорить про неоднозначність російсько-китайських взаємин. Вона протвережує всі публічні прояви любові між росією та Китаєм — оці всі " мій дорогий друг" та все таке інше. Це вкотре доводить, що Китай хоче залишатися стабільним і прогнозованим великим гравцем порівняно з неадекватним путіним", — зазначив експерт.
Постернак підкреслює, що заяву китайського МЗС можна трактувати як послання до західних країн з боку Китаю.
"Це, звісно ж, дає певний сигнал Заходу, що стосовно подальшої долі росії йому краще співпрацювати з Китаєм, ніж односторонньо вирішувати питання архітектури міжнародної безпеки, хай навіть і на європейському континенті", — сказав політолог.
Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив у коментарі Новини.LIVE, коли путін вирішив розмістити в білорусі ядерну зброю.
Фото: Reuters