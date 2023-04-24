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Китай удалил со страницы посольства во Франции стенограмму скандального интервью

24 апреля 2023 13:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Китай удалил со страницы посольства во Франции стенограмму скандального интервью
Посол Китая во Франции Лу Шайе. Фото: Facebook-страница посольства Китайской Народной Республики во Франции
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Китайские власти фактически отказались от слов посла во Франции Лу Шайе. В своем интервью дипломат Китайской Народной Республики заявил, что Крым был российским, а бывшие советские республики не имеют соответствующего международного статуса.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Появление стенограммы скандального интервью…

Китайское посольство в Париже изложило полную стенограмму интервью посла КНР Лу Шайе французской телекомпании LCI.

Это интервью вышло еще в пятницу, но стенограмма — на двух языках, как на китайском, так и на французском — появилась на официальном аккаунте посольства в интернет-ресурсе WeChat в понедельник, 24 апреля, утром.

…и ее исчезновение

Но уже к обеду в этот же день стенограмма скандального интервью посла Лу Шайе исчезла.

При переходе по ссылке появлялась надпись, что содержимое "удалено автором".

На официальном сайте посольства тоже нет этого интервью.

Напомним, интервью посла Китая во Франции Лу Шайе вызвали настоящий дипломатический скандал. В этом интервью прозвучали заявления по поводу территориальной целостности постсоветских стран. Китайский посол заявил, что у постсоветских республик нет соответствующего правового международного статуса, и что Крым изначально был российским.

Эти заявления вызвали критику со стороны нескольких стран, включая Эстонию и Украину. Министерство иностранных дел Эстонии выразило свое недовольство заявлениями китайского посла и вызвало китайского посланника на дипломатические консультации. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят высказывания Лу Шайе и последствия для отношений между Эстонией и Китаем.

Добавим, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк выразил недоумение заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик. Он напомнил, что КНР достаточно щепетильно относится к своей истории.

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