Китай начал военные учения вокруг Тайваня: фото
Китайские вооруженные силы начали военные учения вокруг Тайваня. Отрабатывали занятие выгодных позиций вокруг острова.
Об этом сообщает Министерство обороны КНР.
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"Сегодняшние учения направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы. Оперативные группы одновременно организуют патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова", — говорится в сообщении.
Минобороны КНР рассказали, что во время тренировок применяли ряд эсминцев и фрегатов. Они патрулировали воду вокруг Тайваня, где занимали выгодные позиции для ведения боя.
Также сообщается, что для тренировки поддержки господства в воздухе подняли десятки истребителей J-16 и J-10C.
Напомним, что Китай начал обучение вокруг Тайваня из-за встречи президента Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США. Сорок два истребителя страны ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.