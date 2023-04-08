Китай начал военные учения вокруг Тайваня: фото

Вооруженные силы Китая на военных учениях вокруг Тайваня. Фото: mod.gov.cn

Китайские вооруженные силы начали военные учения вокруг Тайваня. Отрабатывали занятие выгодных позиций вокруг острова.

Об этом сообщает Министерство обороны КНР.

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"Сегодняшние учения направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы. Оперативные группы одновременно организуют патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова", — говорится в сообщении.

Минобороны КНР рассказали, что во время тренировок применяли ряд эсминцев и фрегатов. Они патрулировали воду вокруг Тайваня, где занимали выгодные позиции для ведения боя.

Также сообщается, что для тренировки поддержки господства в воздухе подняли десятки истребителей J-16 и J-10C.

Вооруженные силы Китая на военных учениях вокруг Тайваня. Фото: mod.gov.cn

Вооруженные силы Китая на военных учениях вокруг Тайваня. Фото: mod.gov.cn

Вооруженные силы Китая на военных учениях вокруг Тайваня. Фото: mod.gov.cn

Напомним, что Китай начал обучение вокруг Тайваня из-за встречи президента Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США. Сорок два истребителя страны ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.