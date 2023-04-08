Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню: фото

Збройні сили Китаю на військових навчаннях навколо Тайваню. Фото: mod.gov.cn

Китайські Збройні сили розпочали військові навчання навколо Тайваню. Відпрацьовували зайняття вигідних позицій навколо острова.

Про це повідомляє Міністерство оборони КНР.

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"Сьогоднішні навчання спрямовані на перевірку можливості захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією за підтримки об'єднаної бойової системи. Оперативні групи одночасно організують патрулювання навколо острова для формування позицій повного оточення та стримування острова", — зазначено в повідомленні.

Міноборони КНР розповіли, що під час тренувань застосовували низку есмінців та фрегатів. Вони патрулювали води навколо Тайваню, де займали вигідні позиції для ведення бою.

Також повідомляється, що для тренування підтримки панування в повітрі, підняли десятки винищувачів J-16 і J-10C.

Збройні сили Китаю на військових навчаннях навколо Тайваню. Фото: mod.gov.cn

Збройні сили Китаю на військових навчаннях навколо Тайваню. Фото: mod.gov.cn

Збройні сили Китаю на військових навчаннях навколо Тайваню. Фото: mod.gov.cn

Нагадаємо, що Китай розпочав навчання навколо Тайваню через зустріч президента Цай Інвень зі спікером Палати представників США. Сорок два винищувачі країни ненадовго перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.