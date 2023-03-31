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Китай против передачи ядерного оружия другим странам: представитель при ООН

31 марта 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Представитель Китая при ООН Гэн Шуан
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Китая при ООН Гэн Шуан заявил о том, что Китай выступает за запрет передачи ядерного оружия другим странам и против размещения его за пределами территории ядерных держав. Гэн Шуан подчеркнул, что в прошлом году лидеры пяти ядерных стран уже заявили о том, что невозможно выиграть ядерную войну и ее нельзя начинать.

Об этом Шуан заявил во время на заседании Совета безопасности ООН, передает "РБК-Украина".

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Сегодня это заявление является еще более важным, учитывая растущие геополитические напряжения в мире. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами.

Таким образом, Китай выступает за укрепление международной безопасности и снижение риска ядерной катастрофы. Кроме того, Китай подчеркивает важность выполнения международных договоренностей в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

В настоящее время развитие ядерной технологии и ядерных вооружений вызывает все большую тревогу в мире. Поэтому международное сообщество должно продолжать работать над укреплением механизмов контроля и надзора над ядерным оружием и обеспечивать эффективное сотрудничество между ядерными державами в интересах мировой стабильности и безопасности.

Напомним, минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

Также мы писали, что александр лукашенко пригрозил Украине и всему миру "страшным уроком" от россии. лукашенко назвал недопустимым поставки в Украину британских снарядов с обедненным ураном.

Добавим, Европейский Союз принял решение расширить список лиц и учреждений из беларуси, которые подпадают под санкции в связи с их участием в российской агрессии против Украины и нарушениями прав человека в беларуси. Также ЕС продолжает действие санкций.

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