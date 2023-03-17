Лидер Китая Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин собирается посетить россию. По словам официального представителя китайского Министерства иностранных дел, лидер хочет призывать к миру и переговорам в рамках решения международных и региональных вопросов, включая войну в Украине.

Об этом пишет СNN.

Лидер Китая едет в рф

КНР утверждает, что ее позиция по данной проблеме объективна и беспристрастна, и обвиняет некоторые страны в двойных стандартах продажи оружия, подливающих масла в огонь конфликта на Украине.

Однако западные официальные лица выразили беспокойство о возможности, что Китай может предоставить россии летальную военную помощь. Но китайский спикер МИД отверг эти обвинения и заявил, что Китай всегда занимал рассудительную и ответственную позицию в экспорте военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом.

Китай выступает против односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции без основания в международном праве и без разрешения Совета Безопасности ООН. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и россией является открытым и прозрачным, по словам спикера МИД Китая.

Напомним, что советник главнокомандующего ВСУ Дэниел Райс считает, что Китай не захочет помогать России оружием. В отличие от Ирана, Китайская Народная Республика более благоразумна и не станет присоединяться к идиотам.