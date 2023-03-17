Американский советник Залужного объяснил, будет ли Китай поставлять оружие россии
Советник главнокомандующего ВСУ Дэниел Райс считает, что Китай не захочет помогать России оружием. В отличие от Ирана, Китайская Народная Республика более благоразумна и не станет присоединяться к идиотам.
Об этом сообщает издание "Укринформ".
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Китай не присоединится
Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс заявил, что Китай вряд ли начнет поставки оружия российской федерации.
"Я не думаю, что Китай присоединится (к россии. — Ред.). Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок", — отметил Райс. общение с журналистами по случаю своего назначения президентом Американ Юниверсити Киев.
Иран не Китай
Дэниел Райс напомнил историю с Ираном, предоставляющим россии беспилотники.
"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться", — так охарактеризовал решение Тегерана советник главнокомандующего ВСУ.
Также Райс отметил, что сначала иранские дроны имели определенный успех, но затем Силы обороны Украины научились сбивать их.
Напомним, китайские компании, по информации западных СМИ, поставляют в россию оборудование и детали, которые можно использовать в военной промышленности. Особенно ценны микрочипы, поставки которых в россию попали под санкции Запада.
Фото: "Радио Свобода"