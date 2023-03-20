Китай и россия разрушают мировой порядок, созданный после Второй мировой войны, — Белый дом
Соединенные Штаты Америки обвинили россию и Китай в подрыве международного порядка. Также США против возможного прекращения огня, если на этом будут настаивать Си Цзиньпин и владимир путин.
Об этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в интервью Fox News .
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Американская критика действий Китая и россии
По словам Джона Кирби, Китайская Народная Республика и российская федерация своими действиями разрушают нынешнее мироздание.
"Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны", — подчеркнул советник Джо Байдена.
Россия и Китай, отметил Кирби, хотели бы переписать правила игры по всему миру.
Реакция на переговоры в Москве
По словам представителя Совета национальной безопасности, Соединенные Штаты Америки будут внимательно следить за переговорами Си Цзиньпина и владимира путина.
"Мы уже говорили раньше и повторим это сегодня, что когда в результате этой встречи раздастся какой-то призыв к прекращению огня, то это будет просто неприемлемо, это лишь узаконит российские завоевания на данный момент", - заверил Джон Кирби.
Напомним, сегодня, 20 марта, китайский лидер прибудет с визитом в Москву. Там он планирует встретиться с российским диктатором владимиром путиным, ордер на арест которого выдал на днях Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды).
Неделю назад мировые СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Этот разговор станет первым между украинским и китайским руководителями с начала войны в Украине.
Фото из российских СМИ